Собянин поздравил команду Москвы с победой на чемпионате «Абилимпикс»

Сборная Москвы выиграла чемпионат «Абилимпикс», в котором соревновались в профессиональном мастерстве люди с инвалидностью и ограниченными возможностями со всей России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Наша команда заняла первое место в общем медальном зачёте. В копилке сборной 57 золотых, 36 серебряных и 24 бронзовые награды», - написал Собянин в Telegram, поздравив победителей.

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По его словам, в программе национального чемпионата было 50 компетенций, в сборную Москвы входило более 160 человек. В числе победителей, в частности, оказались школьница Анна Сафронова (номинация «Сварочные технологии»), студентка Валерия Никитина («Электромонтаж») и 61-летний Валерий Потняев («Промышленная робототехника»).

Соревнования проходили в Москве с 26 по 29 октября. Движение «Абилимпикс» развивается в России с 2015 года, участники чемпионатов получают возможность трудоустроиться и самореализоваться, добавил мэр.

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ФОТО: Телеграм-канал Сергея Собянина
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