Собянин поздравил команду Москвы с победой на чемпионате «Абилимпикс»

Сборная Москвы выиграла чемпионат «Абилимпикс», в котором соревновались в профессиональном мастерстве люди с инвалидностью и ограниченными возможностями со всей России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Наша команда заняла первое место в общем медальном зачёте. В копилке сборной 57 золотых, 36 серебряных и 24 бронзовые награды», - написал Собянин в Telegram, поздравив победителей.