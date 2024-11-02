Собянин: Построенные по реновации дома потребляют вдвое меньше энергии
Обновление жилого фонда по реновации уменьшает углеродный след столицы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что новые дома проектируются с использованием современных конструктивных решений. По словам Собянина, были усовершенствованы тепловая защита зданий и инженерные системы.
Согласно исследованиям, новостройки по сравнению со старым жильем потребляют в два раза меньше энергии. Сокращение энергопотребления в рамках программы реновации равняется снижению углеродного следа на 32 млн тонн углекислого газа за 30 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru