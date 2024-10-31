Ефимов: Жители двух домов в Лосиноостровском районе переедут в новостройку по реновации

Еще 200 москвичей получили предложения о переселении в новые квартиры по программе реновации на северо-востоке столицы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В Лосиноостровском районе к осмотру новых квартир по программе реновации приступают около 200 жителей двух домов. Для их заселения передан современный жилой комплекс. Всего в районе новые квартиры получат более 4,6 тысячи семей из 68 старых домов», – отметил он.



Так, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что горожанам предложили современные квартиры с улучшенной отделкой. На первом этаже здания откроется центр информирования по переселению, чтобы жители могли задать любые вопросы, связанные с переездом и документами.



О деталях жилого комплекса рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. По его словам, ЖК рассчитан на 141 квартиру, новые дома расположены всего в 200 метрах от старого жилья граждан. Рядом находятся все необходимые социальные объекты, включая школу и больницу.



Эта новостройка стала восьмой из тех, что были переданы под заселение в рамках программы реновации в этом районе. Всего в городе уже передали под заселение 44 жилых комплекса с начала года, напомнил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.



Программа реновации стартовала в 2017 году, только за прошлый год в столице 59 новостроек были переданы для переселения, более 47 тысяч граждан получили новое жилье. Отмечается, что столица сегодня лидирует по темпам и объемам строительства среди регионов РФ.

