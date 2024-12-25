Собянин пообещал открыть 40 новых станций МЦД и метро к 2030 году

Собянин назвал железнодорожный транспорт столицы самым экологичным, безопасным и быстрым.

Градоначальник добавил, что в результате нововведений горожане не будут тратить на путь от дома до работы больше, чем 45 минут. Сейчас это время удалось сократить до 60 минут.

Ранее Собянин заявил, что в новогоднюю ночь — с 20:00 до 6:00 — проезд на метрополитене, в наземном городском транспорте и МЦК в столице будет бесплатным. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

