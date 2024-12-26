Эксперт оценил открытие нового моста через Москву-реку
Открыто движение по мосту через Москву-реку в створе улицы Мясищева. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, ввод объекта в эксплуатацию улучшил транспортную доступность жителей районов Хорошево-Мневники (СЗАО) и Филевский Парк (ЗАО), где проживают около 300 тысяч москвичей и построят Национальный космический центр.
Мост строился без приостановки движения речного транспорта, его возведение удалось закончить на четыре месяца раньше срока. Длина сооружения составляет 231 метр, в каждом направлении движение осуществляется по двум полосам, предусмотрены и тротуары для пешеходов. Мост соединил проектируемый проезд №1166 в Мневниковской пойме с улицей Мясищева.
Основные конструкции моста выкрашены в алый цвет и оформлены архитектурно-художественной подсветкой.
Всего за тринадцать лет через городские водоемы было возведено 34 автомобильных моста. Еще пять сооружений проектируются и строятся.
Как отметил президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, ввод в эксплуатацию нового моста существенно упростит движение по городу. Он также назвал замечательным результатом ускоренную сдачу объекта и работу без остановки движения речного транспорта. Кулаков подчеркнул, что теперь район станет еще более привлекательным не только для жителей, но и для бизнеса. Кроме того, он добавил, что с 2011 года в Москве построено свыше 1400 километров новых дорог и более 450 тоннелей, эстакад и мостов. Таким образом, количество искусственных сооружений выросло на две трети, а дорожная сеть увеличилась более чем на 20%.
В свою очередь старший преподаватель по курсу «Управление дорожным движением» Высшей школы урбанистики Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Мухортиков заявил, что новый мост значительно разгрузит существующую дорожную сеть и снизит перепробеги.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве новых проездов в ЗАО.
«Проектом планировки территории предусмотрено строительство четырех проездов общей протяженностью около километра. В соответствии с ППТ появятся подъезды к очистным сооружениям, трансформаторным подстанциям и объекту инженерной инфраструктуры общей длиной 140 метров. Кроме того, будет проведена реконструкция Староволынской улицы на участке протяженностью около 750 метров», — отметил вице-мэр.
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