Собянин: Новая трамвайная линия свяжет станции Останкино МЦД-3 и метро «ВДНХ»

Трамвай стал безусловным лидером по привлечению новых пассажиров среди всех видов городского транспорта Москвы, в ближайшие годы в столице запустят две новые линии в разных районах. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Как отметил градоначальник, московский трамвай переживает свое второе рождение.

«Новые вагоны, выделенные пути, новые маршруты, включая два диаметра, проходящих через центр Москвы, автономный ход на проспекте Академика Сахарова и Трифоновской улице, первые беспилотные трамваи в Строгине... Среднее число поездок выросло с 630 тыс. в день в 2023 г. до около 900 тыс. в 2026 г.», - указал Собянин.

Новинками ближайших лет станут еще две линии. Уже в 2026 году власти планируют завершить строительство участка трамвайной линии на шоссе Энтузиастов. Он протянется от действующих путей до улицы Сталеваров в районе Ивановское. Кроме того, на днях в столице приступили к строительству еще одного участка трамвайной сети на северо-востоке города.

«Линия протяженностью 3,8 км в однопутном исчислении свяжет станцию МЦД-3 Останкино со станцией «ВДНХ» Калужско-Рижской линии метро. Новый участок будет подключен к действующей сети на улице Академика Королева в районе Останкинского пруда», - заявил мэр.

На действующих трамвайных маршрутах № 11, 17 и 25, следующих по Академика Королева, горожане совершают около 100 тысяч поездок в день. После продления линии до станции МЦД-3 Останкино поездки на трамвае будут еще более удобными и востребованными. В частности, в столице устранят самое очевидное неудобство. Сейчас трамваи не доезжают 800 метров до телецентра «Останкино», где работают тысячи людей. Кроме того, на базе станции МЦД-3 Останкино появится возможность создания полноценного пересадочного узла. Москвичи смогут удобно ездить в телецентр, киностудию «Союзмультфильм», другие местные точки притяжения как с пересадками через «ВДНХ», так и напрямую - из Выхина, Перова, Ховрина, Зеленограда, десятков других районов, которые пересекает МЦД-3. При этом движение на станции «ВДНХ» и северном участке Калужско-Рижской линии станет свободнее.

По словам Собянина, на новом маршруте будут обустроены четыре комфортные остановки. Каждую из них оснастят приподнятыми платформами на уровне входа в вагон, безопасными пандусами для максимально удобной посадки для всех пассажиров, в том числе маломобильных граждан и горожан с детскими колясками. Планируется возвести технологичные павильоны ожидания с цифровыми табло с расписанием, разъемами для зарядки гаджетов.

Также проект включает в себя строительство разворотного кольца, здания конечной станции, двух новых тяговых подстанций. Кроме того, предусмотрена реконструкция прилегающих участков улично-дорожной сети. Здание конечной станции станет энергоэффективным, технологичным и эстетичным, оно должно органично вписаться в обновленное общественное пространство у станции Останкино. Здесь будут работать диспетчерская служба, медицинский кабинет для предрейсовых осмотров, уютные комнаты отдыха и приема пищи для водителей.

Как отметил Собянин, на маршруте будущей линии уже ведутся подготовительные работы и перекладка инженерных коммуникаций. Ожидается, что строительство завершат до конца следующего года.

