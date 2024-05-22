Собянин: Под брендом «Made in Moscow» свои товары представят 254 компании

Поддержка продукции московских производителей за границей будет осуществляться за счет увеличения субсидий организации «Московский экспортный центр». Постановление было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным. Московский экспортный центр с 2017 года помогает производителям столицы найти покупателей за рубежом и нарастить экспорт товаров.



Мэр рассказал, что одним из самых крупных мероприятий 2024 года стала ярмарка российских товаров, которая проходит с 16 по 26 мая в Харбине в рамках Российско-Китайского Экспо.

Московский экспортный центр в предстоящих выставках в 2024 году полностью оплачивает установку павильона под брендом «Made in Moscow», аренду, таможенное оформление, логистику и организацию культурной программы для московских компаний.

