Собянин: Под брендом «Made in Moscow» свои товары представят 254 компании
В этом году в рамках коллективного стенда «Made in Moscow» на иностранных выставках 254 компании из Москвы представят свою пищевую продукцию и другие товары, а 355 столичных предприятий примут участие в специальных бизнес-миссиях.
Поддержка продукции московских производителей за границей будет осуществляться за счет увеличения субсидий организации «Московский экспортный центр». Постановление было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным. Московский экспортный центр с 2017 года помогает производителям столицы найти покупателей за рубежом и нарастить экспорт товаров.
Мэр рассказал, что одним из самых крупных мероприятий 2024 года стала ярмарка российских товаров, которая проходит с 16 по 26 мая в Харбине в рамках Российско-Китайского Экспо.
Московский экспортный центр в предстоящих выставках в 2024 году полностью оплачивает установку павильона под брендом «Made in Moscow», аренду, таможенное оформление, логистику и организацию культурной программы для московских компаний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru