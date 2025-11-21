Собянин: Почти 1,6 млрд поездок совершено за шесть лет на МЦД
Первый и второй Московские центральные диаметры (МЦД) открылись в столице шесть лет назад, в ноябре 2019 года, они положили начало новой эпохе железнодорожного транспорта в городе. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.
С диаметров началось создание целой сети наземного метро.
«Сегодня в столичном регионе четыре МЦД, работает 137 станций. Протяженность линий превысила 300 километров», — отметил Собянин.
Интегрированные с метро тарифы позволили МЦД стать полноценным наземным продолжением столичного метрополитена. Они максимально связаны и с другими видами городского транспорта, на них более ста пересадочных станций между самими диаметрами, на метро и Московское центральное кольцо.
Пассажиропоток МЦД ежегодно растет, пассажиры с момента создания диаметров совершили почти 1,6 млрд поездок. МЦД стали альтернативой другим видам транспорта в столице, число поездок по ним в сутки доходит до 500 тысяч.
Одно из преимуществ МЦД — современные и комфортные поезда отечественного производства. За первый год работы был обновлен подвижной состав на МЦД-1 и МЦД-2, в 2025 году его обновили на МЦД-3 и МЦД-4. Развитие диаметров не прекращается, власти внедряют современные пассажирские сервисы, строят новые станции и реконструируют существующие, создают современные городские вокзалы и другую путевую инфраструктуру.
На диаметрах находятся 54 московских городских вокзала, создаются вокзалы Петровско-Разумовская, Серп и Молот, Царицыно, Беговая, Москва-Сити.
