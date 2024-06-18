Собянин: Почетный статус «московский врач» получили уже более 1700 человек

Почётный статус «московский врач» с 2017 года получили больше 1700 врачей. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, уникальный для России проект, повышающий престиж медиков. В 2024 году число специальностей для получения статуса увеличилось с 29 до 48, а надбавку за почётный статус - до 30 тысяч рублей.

«Прохождение оценочных процедур для получения почётного статуса абсолютно добровольное и бесплатное», — написал Собянин.

Градоначальник добавил, что для прохождения оценочных процедур достаточно заполнить форму на сайте Кадрового центра Департамента здравоохранения города Москвы. Все необходимые профессиональные данные будут автоматически загружены из единой медицинской информационно-аналитической системы.

Ранее Собянин заявил, что в Зеленограде построят уникальный завод по производству препаратов для лечения орфанных, генетических и онкологических заболеваний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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