Собянин назвал социальные объекты, которые появятся на северо-востоке Москвы

Свыше пяти тысяч семей получили квартиры по программе реновации жилья на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Участники программы переселяются в 41 дом в 13 районах Москвы, более 70% горожан воспользовались бесплатной помощью при переезде.

«Всего к переселению по программе в СВАО приступили жители 75 домов: 15 старых зданий полностью освобождены, 41 — снесено», — подчеркнул Собянин, указав, что уже строится 13 жилых комплексов.

Также в столице возводят социальные объекты. Так, в районах Свиблово и Останкинский строят современные школы на 550 и 825 учеников, планируется возвести новый блок начальных классов. В Останкинском районе и Северном Медведкове появятся два детских сада, первый готов на 50%, строительство второго стартовало недавно. При этом в Бутырском районе появится школа на 325 мест, кроме того, здесь отремонтируют здание центра женского здоровья.

