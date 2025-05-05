Собянин: По объему ВРП Москва входит в топ-3 крупнейших городских экономик мира

По его словам, по объему валового регионального продукта (ВРП) Москва вошла в ТОП-3 крупнейших городских экономик мира. В частности, по паритету покупательной способности (1390 млрд долларов) она занимает второе место, между Нью-Йорком и Шанхаем.

«За последний год экономика приросла на 5,5 процента, а вообще за шесть лет, во время и пандемии, и санкций и так далее, экономика Москвы выросла на четверть. Это неплохая динамика», — указал градоначальник.

Мэр добавил, что промышленность Москвы успешно адаптировалась к работе в условиях санкций и продолжает уверенно расти.

Ранее Путин заявил, что доля Москвы в экономике России превысила 20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

