Собянин: Площадка «Алабушево» стала центром развития фармацевтической отрасли
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о развитии фармацевтической промышленности на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» и отметил, что площадка в последние годы стала крупнейшим и основным центром размещения новых фармкомпаний.
Он отметил, что свыше 300 столичных компаний производят сегодня медицинскую технику, изделия и лекарства. Все без исключения ключевые предприятия активно наращивают загрузку мощностей и развиваются. По словам Собянина, на площадке «Алабушево» осуществляют свою деятельность фармкомпании-резиденты ОЭЗ «Биокад», «Р-Фарм», «Велфарм» и «Генериум-Некст». На предприятиях работают свыше 1,5 тысячи человек.
Собянин напомнил, что статус резидента дает возможность предприятиям получать ряд таможенных льгот и налоговых преференций. Резиденты, в частности, на 10 лет освобождаются от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, а ставка налога на прибыль составляет всего 2% вместо 20%. Одним из перспективных механизмов в фармацевтике является заключение офсетного контракта, который позволяет инвесторам получать гарантированные заказы, а столице – важнейшую продукцию.
Мэр подчеркнул, что с 2017 года было заключено восемь офсетных контрактов с инвестиционными обязательствами в сфере фармацевтики суммарно на 38 млрд рублей с общим объемом инвестиций порядка 45 млрд рублей.
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