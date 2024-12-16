Собянин: Площадка «Алабушево» стала центром развития фармацевтической отрасли

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о развитии фармацевтической промышленности на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» и отметил, что площадка в последние годы стала крупнейшим и основным центром размещения новых фармкомпаний.

Он отметил, что свыше 300 столичных компаний производят сегодня медицинскую технику, изделия и лекарства. Все без исключения ключевые предприятия активно наращивают загрузку мощностей и развиваются. По словам Собянина, на площадке «Алабушево» осуществляют свою деятельность фармкомпании-резиденты ОЭЗ «Биокад», «Р-Фарм», «Велфарм» и «Генериум-Некст». На предприятиях работают свыше 1,5 тысячи человек.