Собянин отметил важность реализации национальных проектов
14 декабря 202421:36
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках заседания XXII съезда партии «Единая Россия» заявил, что реализация национальных проектов является приоритетом.
По его словам, в России в ближайшие годы проведут капитальный ремонт школ и продолжат улучшать качество жизни людей. Собянин назвал заботу о людях главной задачей «Единой России».
Он также отметил, что столица делает все возможное для достижения целей спецоперации на Украине. Так, в Москве работают пункты сбора гуманитарной помощи, куда москвичи привозят товары и оборудование.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru