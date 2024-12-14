Собянин отметил важность реализации национальных проектов

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках заседания XXII съезда партии «Единая Россия» заявил, что реализация национальных проектов является приоритетом.

По его словам, в России в ближайшие годы проведут капитальный ремонт школ и продолжат улучшать качество жизни людей. Собянин назвал заботу о людях главной задачей «Единой России».

Он также отметил, что столица делает все возможное для достижения целей спецоперации на Украине. Так, в Москве работают пункты сбора гуманитарной помощи, куда москвичи привозят товары и оборудование.

