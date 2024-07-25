Собянин объявил об открытии общественного центра «Орион» после обновления
В Москве реконструировали 19 бывших кинотеатров, в том числе, общественный центр «Орион» в Лосиноостровском районе». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, здание кинотеатра на улице Летчика Бабушкина было закрыто в 1990-х и за прошедшее с этого момента время физически и морально устарело. После реконструкции его снова открыли для всех желающих.
Градоначальник отметил, что была восстановлена историческая вывеска, здание украсили декоративной подсветкой, а на крыше оборудовали летнюю веранду с панорамным видом на расположенный рядом сквер.
Собянин отметил, что благодаря реконструкции площадь общественного центра увеличилась почти в четыре раза, внутри был создан большой атриум, появились два подземных этажа, уже работают фитнес-центр, торговая зона и фуд-холл.
«В ближайших планах – организовать здесь мастер-классы, занятия в спортивных секциях, студиях хореографии и музыкальных классах, а также открыть Центр московского долголетия», – заключил мэр.
Ранее Собянин заявил, что в течение 2025–2028 годов планируется обновить три корпуса Московского технологического колледжа и два корпуса Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек пострадал при атаке ВСУ села Новое
- Фильм «Телец» про рок-звезду выйдет в России
- Главу «Укрэнерго» обвинили о коррупции
- Мирра Андреева вышла в финал турнира в Яссах
- СМИ: В Москве случайно задержали разыскиваемого Интерполом боевика
- Италия выступила против отправки на Украину западных военных инструкторов
- Во Всероссийском музее Пушкина сменили директора
- CAS отклонил апелляцию российской стороны по делу фигуристки Валиевой
- «НАШЕ Радио» возвращается в Курган
- Росфинмониторинг внес экс-адвоката Новикова в список террористов и экстремистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru