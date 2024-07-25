Собянин объявил об открытии общественного центра «Орион» после обновления

По его словам, здание кинотеатра на улице Летчика Бабушкина было закрыто в 1990-х и за прошедшее с этого момента время физически и морально устарело. После реконструкции его снова открыли для всех желающих.

Градоначальник отметил, что была восстановлена историческая вывеска, здание украсили декоративной подсветкой, а на крыше оборудовали летнюю веранду с панорамным видом на расположенный рядом сквер.

Собянин отметил, что благодаря реконструкции площадь общественного центра увеличилась почти в четыре раза, внутри был создан большой атриум, появились два подземных этажа, уже работают фитнес-центр, торговая зона и фуд-холл.

«В ближайших планах – организовать здесь мастер-классы, занятия в спортивных секциях, студиях хореографии и музыкальных классах, а также открыть Центр московского долголетия», – заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в течение 2025–2028 годов планируется обновить три корпуса Московского технологического колледжа и два корпуса Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

