Собянин: Первую в России промышленную CAR-T-терапию провели в Москве
Первую в России промышленную CAR-T-терапию провели в Морозовской детской городской клинической больнице Москвы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, суть CAR-T-терапии в обучении клеток иммунной системы пациента находить и уничтожать раковые клетки. Для этого у пациента берут Т-лимфоциты и после модификации возвращают в его организм.
«12-летний пациент поступил с рецидивом острого лимфобластного лейкоза. Врачи решили применить промышленную CAR-T-терапию... она прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и уже находится дома», — указал Собянин.
Градоначальник добавил, что Москва становится одним из мировых центров внедрения клеточных технологий в лечении онкологии.
Ранее Собянин заявил, что в Москве в больнице № 52 открылось отделение трансплантации органов и тканей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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