Собянин: Первую в России промышленную CAR-T-терапию провели в Москве

По его словам, суть CAR-T-терапии в обучении клеток иммунной системы пациента находить и уничтожать раковые клетки. Для этого у пациента берут Т-лимфоциты и после модификации возвращают в его организм.

«12-летний пациент поступил с рецидивом острого лимфобластного лейкоза. Врачи решили применить промышленную CAR-T-терапию... она прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и уже находится дома», — указал Собянин.

Градоначальник добавил, что Москва становится одним из мировых центров внедрения клеточных технологий в лечении онкологии.

Ранее Собянин заявил, что в Москве в больнице № 52 открылось отделение трансплантации органов и тканей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».