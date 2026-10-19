В Южном Тушино возведут дом на 165 квартир в рамках реновации

Многоквартирный жилой комплекс построят в районе Южное Тушино Северо-Западного административного округа столица на улице Лодочная, земельный участок 13/1. Проект уже согласован, об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Проект предусматривает строительство односекционного здания на земельном участке площадью около 0,6 га на месте включенного в программу реновации пятиэтажного жилого дома. Согласно документации, в новостройке будет 165 квартир общей площадью около 11 тысяч кв. м. Четыре из них спроектированы с учетом потребностей маломобильных граждан», — подчеркнул он.

На первом этаже и в пристройке к дому запланированы площади под общественные и коммерческие нужды суммарной площадью около 400 кв. м. Здесь же откроется Центр информирования населения о переселении по программе реновации.

На подземном уровне создадут парковку для автомобилей. В доме установят четыре подъёмника, один из которых обеспечит спуск к стоянке из жилой части. Два лифта приспособят для транспортировки маломобильных граждан и пожарных расчётов.

Все входные группы находятся на уровне земли — без лестниц и перепадов высот. Внутри запланированы двойные тамбуры, вестибюль, комната консьержа и колясочная. Квартиры будут иметь чистовую отделку, смонтированную сантехнику, застекленные балконы и лоджии. Во дворах появятся детские и спортивные площадки.

Новый дом возведут в районе с развитой инфраструктурой, неподалёку от Кленового сквера около берега Сходненского канала. В шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта, образовательные и медицинские учреждения, магазины и спортивные объекты.

