Собянин: Пересадка на станции метро «Славянский бульвар» стала комфортнее
В Москве завершили создание и благоустройство городского вокзала Славянский бульвар. Об этом в своём канале в Max заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, для удобства пересадок были сделаны уникальные навесы «сухие ноги», общая протяжённость которых превышает 500 метров. Они создают комфорт при ожидании и пересадке, а также защищают от дождя, снега и палящего солнца.
Также предусмотрен инфракрасный обогрев, наличие которого будет особенно важно в сырую осеннюю погоду и в зимние морозные дни.
«Для комфорта и безопасности сделано современное освещение, установлены камеры видеонаблюдения, удобная уличная мебель, элементы транспортной навигации», - отметил мэр.
Градоначальник добавил, что пассажиры обращались с просьбами создать платформу для поездов, а в итоге получили «целый вокзал».
РЖД выставила на продажу имущественный комплекс Рижского вокзала в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
