Собянин: Пассажиропоток на преобразованных в МЦД радиусах увеличился на 30%

По словам Собянина, сегодня единственная перегруженная ветка – это Ярославское направление Московской железной дороги, пригород. Также мэр отметил, что общий пассажиропоток метро в последние годы остается примерно на одном уровне.

При этом он подчеркнул, что число пассажиров трамваев возросло, а автобусов и электробусов немного уменьшилось.

