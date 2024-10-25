Собянин: Пассажиропоток на преобразованных в МЦД радиусах увеличился на 30%
Московские центральные диаметры (МЦД) стали драйвером роста пассажиропотока городского общественного транспорта, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Мы реализовали крупные масштабные проекты, и сегодня дефицита провозных возможностей нашего транспорта нет», – сказал он в разговоре с ТАСС и отметил, что перегруженных линий нет ни в метро, ни на МЦД, ни МЦК.
По словам Собянина, сегодня единственная перегруженная ветка – это Ярославское направление Московской железной дороги, пригород. Также мэр отметил, что общий пассажиропоток метро в последние годы остается примерно на одном уровне.
При этом он подчеркнул, что число пассажиров трамваев возросло, а автобусов и электробусов немного уменьшилось.
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