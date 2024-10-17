Тоннель под МЦД-4 на северо-востоке столицы готов на 90%

В СВАО Москвы идет строительство тоннеля и пешеходного перехода под четвертым Московским центральным диаметром (МЦД-4), сообщил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков. Новый путепровод соединит соединит улицы Складочную и Двинцев.

Десятков уточнил, что объект готов более чем на 90%, а сейчас там заканчиваются отделочные работы тоннеля.

«Центральный участок путепровода возвели за три месяца с полной разборкой железнодорожного полотна в момент остановки движения поездов при подготовке к запуску МЦД-4. В настоящее время на объекте завершают работы по реализации архитектурных проектных решений», – отметил он.

По проекту, помимо тоннеля и пешеходного перехода планируется реконструкция улично-дорожной сети протяженностью 3,6 километра.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что за период строительства проведены уже две выездные проверки от подведомственного Центра экспертиз - специалисты оценивали качество бетона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что строящийся путепровод станет важным объектом в развитии СВАО.

