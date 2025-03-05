Собянин: Парковки в Москве будут бесплатными 8 марта

По его словам, бесплатными будут, в том числе, парковки на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.

«При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме», - написал градоначальник.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что жители Москвы приобрели у города почти 8,3 тысячи мест под парковку в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

