Собянин: Парковки в Москве будут бесплатными 8 марта
Практически все столичные парковки в Международный женский день станут бесплатными. Об этом в своём telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, бесплатными будут, в том числе, парковки на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.
«При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме», - написал градоначальник.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что жители Москвы приобрели у города почти 8,3 тысячи мест под парковку в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru