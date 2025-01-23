Собянин отметил высокую роль технологий в раскрытии преступлений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в расширенном заседании коллегии Главного управления МВД России по Москве, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Мэр отметил, что на заседании подвели итоги оперативно-служебной деятельности столичной полиции в 2024 году. В нем поучаствовали руководители правоохранительных ведомств региона и органов государственной власти.

Мэр поблагодарил московских правоохранителей за работу и заявил, что 2024 был сложным для города: нарастание террористических угроз создавало тревожную обстановку для столицы, однако московская полиция справилась со всеми вызовами, в том числе и в новогодние праздники.