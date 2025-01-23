Собянин отметил высокую роль технологий в раскрытии преступлений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в расширенном заседании коллегии Главного управления МВД России по Москве, сообщили на официальном сайте мэра столицы.
Мэр отметил, что на заседании подвели итоги оперативно-служебной деятельности столичной полиции в 2024 году. В нем поучаствовали руководители правоохранительных ведомств региона и органов государственной власти.
Мэр поблагодарил московских правоохранителей за работу и заявил, что 2024 был сложным для города: нарастание террористических угроз создавало тревожную обстановку для столицы, однако московская полиция справилась со всеми вызовами, в том числе и в новогодние праздники.
По словам Собянина, особенно важным достижением было снижение в десятки раз за предыдущие годы таких видов преступлений, как кражи, разбойные нападения, грабежи, угон машин. Главным вызовом стали преступления в сфере информационных технологий. Так, за 2024 год удалось раскрыть почти 18 тысяч таких преступлений.
Мэр отметил, что большая часть подобных преступлений формируется за рубежом и их невозможно раскрыть без совместной работы правительства Москвы со столичными банками, Центральным банком и ФСБ.
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