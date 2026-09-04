Собянин: Открыты благоустроенные набережные на левом берегу Москвы-реки

Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных на левом берегу Москвы-реки — от Новоспасского моста до стадиона «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова. Мэр Москвы назвал это событие отличным подарком ко Дню города.

«Сегодня открываем две набережные. После кардинальной реконструкции открывается Крутицкая набережная и первый участок Симоновской набережной. Симоновская разделяется на два направления: транспортное и пешеходное, где москвичи могут гулять и наслаждаться Москвой-рекой. В следующем году она будет продлена до набережной Шагала и станет единой транспортной системой. В целом мы в Москве реконструировали уже больше 100 километров набережных, в планах еще несколько десятков», — сказал Собянин.

Построенные по современным московским стандартам набережные получили две-три полосы для движения автомобильного и наземного городского транспорта в каждом направлении. Ввод нового участка Симоновской набережной позволит снизить загруженность улицы Симоновский Вал на 11 процентов, Автозаводской улицы — на 10 процентов, Павелецкой набережной — на девять процентов.

В планах также продление магистрального маршрута М79 от филиала городской клинической больницы имени Демихова на Велозаводской улице по новому участку Симоновской набережной до жилых комплексов «Форивер» и «Ривер Скай».