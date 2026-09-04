Собянин: Открыты благоустроенные набережные на левом берегу Москвы-реки
Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных на левом берегу Москвы-реки — от Новоспасского моста до стадиона «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова. Мэр Москвы назвал это событие отличным подарком ко Дню города.
«Сегодня открываем две набережные. После кардинальной реконструкции открывается Крутицкая набережная и первый участок Симоновской набережной. Симоновская разделяется на два направления: транспортное и пешеходное, где москвичи могут гулять и наслаждаться Москвой-рекой. В следующем году она будет продлена до набережной Шагала и станет единой транспортной системой. В целом мы в Москве реконструировали уже больше 100 километров набережных, в планах еще несколько десятков», — сказал Собянин.
Построенные по современным московским стандартам набережные получили две-три полосы для движения автомобильного и наземного городского транспорта в каждом направлении. Ввод нового участка Симоновской набережной позволит снизить загруженность улицы Симоновский Вал на 11 процентов, Автозаводской улицы — на 10 процентов, Павелецкой набережной — на девять процентов.
В планах также продление магистрального маршрута М79 от филиала городской клинической больницы имени Демихова на Велозаводской улице по новому участку Симоновской набережной до жилых комплексов «Форивер» и «Ривер Скай».
В своем канале в мессенджере «Макс» Сергей Собянин напомнил, что ещё недавно большинство московских набережных были недоступны для горожан.
«Сегодня, накануне Дня города, открыли благоустроенную Крутицкую набережную и первый участок новой Симоновской. В результате непрерывная линия московских набережных стала длиннее на 2,2 километра и уже в ближайшее время дойдет до новых жилых кварталов на ЗИЛе», — написал мэр.
Градоначальник также рассказал, что за последние 15 лет бывшие промзоны и пустыри превратились в уютные жилые кварталы, а берега Москвы-реки — в непрерывную линию набережных общей протяженностью около 110 километров.
На открытых участках обустроили подземный пешеходный переход, укрепили береговой склон подпорными стенами для защиты от оползней и размыва грунта, создали спортивную площадку, газоны и цветники.
В районе жилых комплексов на Симоновской набережной появилось общественное пространство — пешеходная и велосипедная зона длиной больше километра с видом на Москву-реку. Оценить обновленную набережную с воды могут пассажиры электросудов регулярного речного транспорта: вблизи расположен причал «Торпедо» третьего маршрута «Новоспасский — ЗИЛ».
В ближайших планах — завершение благоустройства территории, прилегающей к Крутицкой набережной, протяженностью 500 метров, а также строительство второго участка Симоновской от жилого комплекса «Ривер Скай» до Третьего транспортного кольца.
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