Собянин: Открыты благоустроенные набережные на левом берегу Москвы-реки

Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных на левом берегу Москвы-реки — от Новоспасского моста до стадиона «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова. Мэр Москвы назвал это событие отличным подарком ко Дню города.

«Сегодня открываем две набережные. После кардинальной реконструкции открывается Крутицкая набережная и первый участок Симоновской набережной. Симоновская разделяется на два направления: транспортное и пешеходное, где москвичи могут гулять и наслаждаться Москвой-рекой. В следующем году она будет продлена до набережной Шагала и станет единой транспортной системой. В целом мы в Москве реконструировали уже больше 100 километров набережных, в планах еще несколько десятков», — сказал Собянин.

Построенные по современным московским стандартам набережные получили две-три полосы для движения автомобильного и наземного городского транспорта в каждом направлении. Ввод нового участка Симоновской набережной позволит снизить загруженность улицы Симоновский Вал на 11 процентов, Автозаводской улицы — на 10 процентов, Павелецкой набережной — на девять процентов.

В планах также продление магистрального маршрута М79 от филиала городской клинической больницы имени Демихова на Велозаводской улице по новому участку Симоновской набережной до жилых комплексов «Форивер» и «Ривер Скай».

Собянин: Открыто движение по новому участку Московского скоростного диаметра

В своем канале в мессенджере «Макс» Сергей Собянин напомнил, что ещё недавно большинство московских набережных были недоступны для горожан.

«Сегодня, накануне Дня города, открыли благоустроенную Крутицкую набережную и первый участок новой Симоновской. В результате непрерывная линия московских набережных стала длиннее на 2,2 километра и уже в ближайшее время дойдет до новых жилых кварталов на ЗИЛе», — написал мэр.

Градоначальник также рассказал, что за последние 15 лет бывшие промзоны и пустыри превратились в уютные жилые кварталы, а берега Москвы-реки — в непрерывную линию набережных общей протяженностью около 110 километров.

На открытых участках обустроили подземный пешеходный переход, укрепили береговой склон подпорными стенами для защиты от оползней и размыва грунта, создали спортивную площадку, газоны и цветники.

В районе жилых комплексов на Симоновской набережной появилось общественное пространство — пешеходная и велосипедная зона длиной больше километра с видом на Москву-реку. Оценить обновленную набережную с воды могут пассажиры электросудов регулярного речного транспорта: вблизи расположен причал «Торпедо» третьего маршрута «Новоспасский — ЗИЛ».

В ближайших планах — завершение благоустройства территории, прилегающей к Крутицкой набережной, протяженностью 500 метров, а также строительство второго участка Симоновской от жилого комплекса «Ривер Скай» до Третьего транспортного кольца.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Фотограф: Владимир Новиков / mos.ru
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