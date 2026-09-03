Собянин: Открыто движение по новому участку Московского скоростного диаметра

Он рассказал, что трасса с 4–6 полосами движения. Наиболее сложный её участок проходит вдоль железной дороги и включает шесть инженерных сооружений. Это тоннель на пересечении с Бакинской улицей, две эстакады-съезда с Липецкой улицы в сторону Каширского и Симферопольского шоссе, две эстакады-съезда с Каспийской улицы в сторону МКАД и центра, а также эстакада-съезд с МСД на Каспийскую улицу.

«Ввод нового участка МСД позволит ликвидировать 2 км перепробега и сократить время в пути по нему в восемь раз — с восьми до одной минуты, также уменьшится загруженность дорог в районе в целом до 10%», - написал градоначальник.

Кроме того, за счёт нового участка ускорят работу 15 маршрутов наземного транспорта, ежедневно перевозящие более 70 тысяч пассажиров. Нагрузка на участки МСД от Проектируемого проезда № 5108 до Кантемировской улицы, Кантемировскую, Севанскую и Бакинскую улицы уменьшится до 10%. Также появится дополнительный выезд с МСД на трассу М‑4 «Дон» через Липецкую улицу. В рамках благоустройства на территории было разбито шесть гектаров газонов.

По его словам, через несколько месяцев планируется завершение реконструкции участка МСД вдоль Каспийской — от Севанской до улицы Медиков. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание порядка 700 тысяч жителей юга Москвы, а именно районов Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Бирюлёво Западное и Восточное, Чертаново Центральное. Отмечается, что протяжённость дорог на участке от Севанской улицы до улицы Медиков превысит два километра. Позже на пересечении с Ереванской улицей планируется возвести здание конечной станции для маршрутов наземного городского транспорта.

Как указал Собянин, основной ход МСД был открыт три года назад. Наряду с МКАД и Третьим транспортным кольцом (ТТК) это одна из самых популярных и востребованных трасс столицы, по которой в настоящее время ежедневно проезжает порядка 400 тысяч машин. Магистраль позволила сократить время в пути по ряду направлений на 25–50%, а нагрузка на участки Садового кольца, ТТК и МКАД снизилась до 15%.

Всего в 2026–2028 годах в Москве запланировано строительство 296 километров дорог, 46 искусственных сооружений и 53 пешеходных переходов. В частности, уже в текущем году ожидается ввод около 100 километров дорог, 18 искусственных сооружений и 16 пешеходных переходов.

