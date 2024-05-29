Собянин: Открылся новый подземный переход к городскому вокзалу в Зеленограде

Открылся новый подземный переход на московский городской вокзал Зеленоград – Крюково через улицу Ленина. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что теперь у жителей города есть еще один безопасный вход на вокзал с лифтом и эскалатором. По словам Собянина, подземный переход со стороны Новокрюковской улицы также оборудовали пандусом с навесом.

Сегодня вокзал принимает свыше 31 тысячи человек в сутки, за год пассажиропоток увеличился почти на треть. В будущем здесь будет проходить первая в России высокоскоростная магистраль: она соединит Москву с Петербургом. Дорога от Зеленограда до Питера займет порядка двух часов.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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