Собянин: Открылся новый подземный переход к городскому вокзалу в Зеленограде

Он отметил, что теперь у жителей города есть еще один безопасный вход на вокзал с лифтом и эскалатором. По словам Собянина, подземный переход со стороны Новокрюковской улицы также оборудовали пандусом с навесом.

Сегодня вокзал принимает свыше 31 тысячи человек в сутки, за год пассажиропоток увеличился почти на треть. В будущем здесь будет проходить первая в России высокоскоростная магистраль: она соединит Москву с Петербургом. Дорога от Зеленограда до Питера займет порядка двух часов.

