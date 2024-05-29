Собянин: На юге Москвы в этом году благоустроят четыре зеленые зоны

Четыре зеленых зоны благоустроят на юге столицы в 2024 году, заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, будет благоустроена территория на границе Центрального и Южного Чертанова близ водоемов в Народном парке и дома 48, корпус 3 по Чертановской улице. Здесь будет высажено порядка 1200 кустарников и около 240 деревьев, также будут обустроены деревянные настилы на месте прогулочных маршрутов.

Кроме того, будет заменено на терравей покрытие дорожек. Также появятся специальные площадки для тихого отдыха для воды — для жителей и гостей района оборудуют небольшие амфитеатры с лежаками, а деревянный настил возле верхнего пруда поднимут на свайные конструкции.

Вместе с тем спортивная зона будет перенесена ближе к главному пешеходному маршруту, а площадь воркаут-зоны расширят. Также будет обустроены площадка для игры в болейбол и баскетбол и зона для панна-футбола.

Занятие по душе найдут себе дети всех возрастов — здесь появятся большие игровые комплексы, традиционные качели и лазалки с веревочными лестницами. Для удобства отдыхающих система освещения будет заменена на эргономичную.

Также строители обустроят зеленую территорию на улице Красного Маяка. Здесь появится экотропа из прессованного металлического настила, а высотные мостки будут находиться почти на уровне крон. Вечерами посетителей парковой зоны будет радовать подсветка.

Кроме того, в районе оборудуют зону для отдыха с шахматными столами и лавочками-качелями. Также более безопасной и комфортной станет хоккейная коробка. Обновят строители и спортивные площадки. Появятся на улице Красного Маяка и игровые комплексы для маленьких москвичей.

Также в северной части территории предусмотрена площадка для дрессировки и выгула собак. Ту площадку, что находится на юге территории, обновят: здесь заменят устаревшее оборудование и существующее покрытие. Рабочие озеленят территорию и установят современную систему освещения.

Благоустройство коснется неиспользуемых территорий возле Варшавских прудов. Будет приведена в порядок территория близ водоемов, расположенных в районе дома 131, корпуса 4 на Варшавском шоссе.

Так, пруды будут очищены от иловых осадков и мусора, пруды подпитают водой. Также с помощью ряжа из лиственницы укрепят берега, расчистят заболоченную территорию и обустроят пешеходные зоны из настилов над водной гладью. На протяжении маршрута появятся лавочки и шезлонги, а также смотровая зона из лиственницы со скамейками для отдыха.

Также здесь обновят систему освещения, а деревянные настилы над водой украсят архитектурно-художественной подсветкой.

В экостиле оформят и детскую игровую зону. Это позволит ей гармонично вписаться в обновленное пространство. Для спортсменов будут предусмотрены уличные тренажеры для воркаута, многофункциональная спортивная площадка с покрытием из искусственной травы и столы для настольного тенниса.

Также на территории появятся парковые скульптуры в виде рыб и цапель и кормушки для уток и других птиц.

Обновят и Покровский парк, простирающийся вдоль Дорожной улицы рядом с одноименными прудами. Здесь оборудуют комфортные места для отдыха и перголы с качелями. Покрытие на дорожках будет заменено, а для удобства родителей с колясками и маломобильных граждан появятся дополнительные спуски к воде.

Также в Покровском парке разместятся зона с амфитеатром для районных мероприятий, лежаки для желающих позагорать, современные детские площадки с травмобезопасным покрытием, каруселями, качелями, песочницами и развивающими игровыми комплексами. Для предпочитающих активный отдых москвичей оборудуют площадки для игры в баскетбол и настольного тенниса, а также воркаут-зону с тренажерами.

Кроме того, рабочие приведут в порядок исторический объект — железобетонную огневую точку, напоминающую о линии обороны Москвы в 1941 году, а входную группу украсит новая арка с названием парка.

