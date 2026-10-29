Собянин открыл современный спортивный кластер в Нагатино-Садовниках

Он указал, что один из проектов — это новый спортивный кластер рядом с учебным корпусом Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте Российской Федерации в Нагатино-Садовниках. Он появился на месте гаражей и старых разбитых полей.

По словам градоначальника, в состав кластера вошёл административно-бытовой корпус площадью 330 квадратных метров, в котором размещены тренажерный зал, корт для сквоша, раздевалкии и душевые. На улице обустроена хоккейная коробка. Объект площадью более 1,2 тысячи квадратных метров в холодное время года можно использовать для зимних видов спорта, для чего была закуплена ледозаливочная техника, а в летний период — для игры в волейбол и теннис.

Также рядом открылись зоны для мини-футбола площадью 800 квадратных метров, панна-футбола и баскетбола площадью 510 квадратных метров. Оборудованы беговая дорожка, воркаут-зона, пространства для прыжков в длину и сдачи нормативов ГТО. Травмобезопасное резиновое покрытие уложено на площади свыше трех тысяч квадратных метров.

Кроме того, в рамках благоустройства обновили около 2,3 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Были установлены 87 малых архитектурных форм, 46 опор освещения и 20 камер видеонаблюдения. Специалисты выполнили устройство 400 погонных метров ограждения, разбили более 3,8 тысячи квадратных метров газонов. В ходе дополнительного озеленения были высажены около 120 растений.

Мэр отметил, что обеспечения пешеходной доступности учебного корпуса у дома №9 на улице Садовники был благоустроен сквер. Здесь обновили существующие и проложили новые дорожки, протяжённость которых составляет около 8,3 тысячи квадратных метров. Также отремонтировали спортивную площадку и зону для выгула собак, установили почти 70 малых архитектурных форм, более 70 новых опор освещения и около 20 камер видеонаблюдения. В результате был создан удобный пешеходный маршрут от корпуса Президентской академии к станции метро «Коломенская».

«Студентам теперь легче добираться до вуза. Также они могут заниматься разными видами спорта рядом с учебным корпусом», — написал Собянин.

Глава столицы добавил, что за последние годы в Нагатино-Садовниках было многое сделано для повышения качества жизни горожан. В том числе, реконструировали станцию «Каширская», вошедшую в состав Большой кольцевой линии метро.

