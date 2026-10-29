Собянин объявил о завершении реставрационных работ в храме Христа Спасителя

Ремонтно-реставрационные работы завершились в Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве — главном и самом большом православном храме России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

В течение трех лет над храмом трудились свыше 500 специалистов, в их числе каменщики, кровельщики, плотники, реставраторы по бронзе и позолоте, художники, высотники, альпинисты и конструкторы. С опытными мастерами работали учащиеся Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

«Это был колоссальный труд: от возведения сложнейших конструкций лесов до ювелирной работы с декоративными элементами крестов. В результате удалось полностью обновить внешний вид храма, который теперь вновь сияет во всей своей красе», - отметил Собянин.

Наиболее масштабные работы были проведены на фасадах храма. Специалисты тщательно промыли 15 тысяч квадратных метров стен, расчистили швы и обработали их защитными составами, детально изучили мраморную облицовку. Была проверена каждая из почти 64 тысяч мраморных панелей, в ходе работ заделали трещины, устранили сколы и восстановили поврежденные участки. Ряд утраченных элементов заменили на новые, которые были изготовлены по индивидуальному заказу.

Кроме того, специалисты проверили фасады на наличие скрытых пустот за облицовочными плитами. В местах, где их обнаружили, применили технологию инъектирования, просверлив свыше 29 тысяч отверстий. Под давлением их заполнили специальными составами, гарантируя надежность стен на многие годы.

Внутренние помещения звонниц храма заново оштукатурили и покрасили в оттенок белого цвета, соответствующий историческому. Металлические ограждения, лестницы и потолочные конструкции были очищены от грязи и ржавчины, также их обработали защитными средствами и покрасили в черный цвет. Особое внимание специалисты уделили куполам звонниц, для безопасной работы на большой высоте были возведены строительные леса общей площадью 17 тысяч кв. м. Мастера полностью отремонтировали металлическую обрешетку куполов, заменили поврежденные детали, обработали конструкцию гидрофобными и антикоррозийными составами. На финальном этапе купола покрыли нержавеющей сталью с напылением из нитрида титана, который придает им красивый золотой цвет. Благодаря такой технологии купола не потускнеют со временем.

Как отметил Собянин, были приведены в порядок все четыре смотровые площадки собора, которые ежегодно посещают тысячи горожан и туристов. Для обеспечения безопасности и комфорта гостей здесь сделали прочную стяжку и гидроизоляцию, уложили современный утеплитель, восстановили мощение. При этом облик площадок сохранили, старые плиты очистили и вернули на место, новыми материалами заменили лишь сильно поврежденные элементы.

«Особого внимания специалистов потребовала надвратная колокольня. Знаменитые горельефы — «Спас нерукотворный», «Священномученик Александр», «Святейший Патриарх Тихон» и «Великомученица Елизавета», а также находящиеся над входом бронзовые горельефы с ликом Спасителя и сценой Преображения Господня — бережно очистили и отполировали», - подчеркнул мэр.

Старое покрытие купола надвратной колокольни заменили новым из нержавеющей стали с напылением нитрида титана, также установили новое навершие и провели работу по позолоте креста колокольни сусальным золотом. Мастера полностью заменили покрытие кровли и закомар собора, организовав на стилобате временную кровельную мастерскую, где вручную нарезали металл нужной формы — около 14 тысяч уникальных составных элементов.

Наиболее сложным и ответственным участком работ стал главный купол. На элементе диаметром почти 30 метров и высотой около 27 метров соорудили усиленные леса из 35 ярусов. Конструкция выдерживала тяжелые элементы декора и позволяла вести работы при любой погоде. Полностью разбирать главный купол, под которым скрыт свод храма с фресками, было нельзя. Реставраторам пришлось снимать старое покрытие небольшими фрагментами, в мастерской изготавливали новый участок и на месте подгоняли под нужный размер. Для купола применили нержавеющую сталь с нитридом титана, общий вес обновленного покрытия составил почти 15 тонн.

Работы завершились монтажом отреставрированных и позолоченных декоративных элементов крестов главного купола и четырех звонниц. С крестов на высоте 100 м сняли около 500 накладных декоративных деталей, вес каждой - в среднем 20 кг. В работах по восстановлению участвовали 20 мастеров. Специалисты провели ювелирный процесс реставрации, они «прошкурили» все элементы специальным раствором, запаяли трещины, на каждую деталь нанесли шесть слоев защитных покрытий. Каждый из них просушивали в течение 48 часов. В завершение детали покрыли почти 2 килограммами сусального золота 960-й пробы.

Как отметил Собянин, сложнейший проект объединил сотни лучших специалистов.

