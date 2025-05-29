Собянин открыл шесть специализированных центров для лечения детей

По его словам, новые центры открылись на базе трёх детских больниц. Это Морозовская ДГКБ, ДГКБ им. З.А. Башляевой и ДГКБ им. О.М. Филатова.

«Эти шесть центров будут вести детей от диагностики и оказания помощи и последующего наблюдения... дети получают весь объём помощи... без необходимости обращаться в другие медучреждения», — написал Собянин.

Градоначальник добавил, что в здравоохранении Москвы детская медицина «всегда была и продолжает оставаться приоритетом».

Ранее Собянин заявил, что в Москве на месте бывшей промзоны Коломенское построят детсад и поликлинику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».