Собянин открыл шесть специализированных центров для лечения детей
Шесть специализированных центров лечения детей с хроническими заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта приступили к работе в Москве. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, новые центры открылись на базе трёх детских больниц. Это Морозовская ДГКБ, ДГКБ им. З.А. Башляевой и ДГКБ им. О.М. Филатова.
«Эти шесть центров будут вести детей от диагностики и оказания помощи и последующего наблюдения... дети получают весь объём помощи... без необходимости обращаться в другие медучреждения», — написал Собянин.
Градоначальник добавил, что в здравоохранении Москвы детская медицина «всегда была и продолжает оставаться приоритетом».
Ранее Собянин заявил, что в Москве на месте бывшей промзоны Коломенское построят детсад и поликлинику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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