Сергей Собянин объявил о начале модернизации еще 100 зданий школ
Модернизация ещё 100 школьных зданий стартовала в Москве в рамках программы «Моя школа». Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что один из проектов - модернизация корпуса начальных классов школы № 2001 в Бирюлеве Западном.
«Следующий учебный год ребята начнут в обновленном, светлом и красивом здании с благоустроенной территорией», - написал градоначальник.
Мэр добавил, что весь объём работ планируется завершить в следующем году.
Ранее Собянин заявил, что более 62,5 тыс. московских учителей повысили квалификацию в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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