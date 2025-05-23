Сергей Собянин объявил о начале модернизации еще 100 зданий школ

Он уточнил, что один из проектов - модернизация корпуса начальных классов школы № 2001 в Бирюлеве Западном.

«Следующий учебный год ребята начнут в обновленном, светлом и красивом здании с благоустроенной территорией», - написал градоначальник.

Мэр добавил, что весь объём работ планируется завершить в следующем году.

Ранее Собянин заявил, что более 62,5 тыс. московских учителей повысили квалификацию в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».