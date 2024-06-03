Собянин: Ежедневно трамваями в Москве пользуется около 700 тысяч пассажиров

Порядка 700 тысяч москвичей и гостей столицы ежедневно ездят на столичных трамваях, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, многолетняя программа обновления подвижного состава почти завершилась. На сегодняшний день 95% всех трамвайных вагонов - новые, удобные и низкопольные. Планируется, что все столичные трамваи станут подобными через несколько лет.

В Москве также активно проводят реконструкцию трамвайных путей, а остановки оборудуют безопасными платформами, которые приподняты над уровнем проезжей части.

Кроме того, ведется строительство двух новых участков трамвайных путей. Первый пройдет по улице Сергия Радонежского от станции метро «Площадь Ильича» до Андроньевской площади. В будущем планируется возвести новый прямой маршрут по шоссе Энтузиастов до Курского вокзала.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Общественный ТранспортМоскваСергей СобянинТрамваи

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