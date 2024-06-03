Собянин: Ежедневно трамваями в Москве пользуется около 700 тысяч пассажиров

По его словам, многолетняя программа обновления подвижного состава почти завершилась. На сегодняшний день 95% всех трамвайных вагонов - новые, удобные и низкопольные. Планируется, что все столичные трамваи станут подобными через несколько лет.

В Москве также активно проводят реконструкцию трамвайных путей, а остановки оборудуют безопасными платформами, которые приподняты над уровнем проезжей части.

Кроме того, ведется строительство двух новых участков трамвайных путей. Первый пройдет по улице Сергия Радонежского от станции метро «Площадь Ильича» до Андроньевской площади. В будущем планируется возвести новый прямой маршрут по шоссе Энтузиастов до Курского вокзала.

