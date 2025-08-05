Сергей Собянин: «Москвариум» на ВДНХ празднует 10-летний юбилей

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ празднует десятилетний юбилей. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Как отметил градоначальник, уникальный центр стал одним из самых популярных павильонов главной выставки России. За 10 лет он принял более 18 млн посетителей. Собянин подчеркнул, что «Москвариум» — настоящий «океан в городе».

«Общий объем воды... достигает 25 миллионов литров. Уникальная коллекция насчитывает 600 видов и 12 000 водных обитателей. В 80+ аквариумах можно увидеть редких, особо охраняемых и краснокнижных животных: амазонских арапайм, акульего ската, средиземноморских морских коньков, осетровых, черепаху биссу, а также более десяти видов акул», - отметил мэр.

Кроме того, в «Москвариуме» регулярно проводят детские спектакли и интерактивные выставки. Центр создал одиннадцать водных шоу совместно с известными режиссерами, в том числе Михаилом Мироновым, Вячеславом Кулаевым, Василием Козарем. Постановки посетили свыше 3 млн зрителей.

Собянин подчеркнул, что главный приоритет «Москвариума» - благополучие его обитателей. Центр отличается качественной средой, квалифицированными специалистами, и за десять лет здесь родились тысячи животных, в том числе те, кто редко размножается в океанариумах, например, черноморские афалины, синеточечные скаты кюля и лимма, кошачьи акулы.

В «Москвариуме» созданы исключительные условия для научной работы. Его команда сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими институтами Российской академии наук: экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Знания применяют для защиты и сохранения естественных популяций рыб и морских млекопитающих, в частности, в программах спасения и реабилитации животных с выпуском в естественную среду обитания.

Центр проводит курсы повышения квалификации для ветеринарных врачей по направлению «морские млекопитающие и аквариумистика». Ежегодно их посещают десятки специалистов из профильных организаций. Кроме того, для обмена опытом для ученых, морских биологов, тренеров и ветеринаров проводится ежегодная конференция «Океан в городе». При этом для студентов профильных направлений действуют программы производственной и преддипломной практики, а для школьников проводятся экскурсии, интерактивные занятия и квесты.

