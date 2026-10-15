Собянин открыл один из крупнейших в России картинг-центров

По его словам, на данной площадке объединились технологии, производство, спорт и обучение. Здесь российские карты будут конструировать, производить и испытывать. Также в новом комплексе создана инфраструктура для картинга и обучения пилотов. Заниматься смогут начинающие и профессиональные спортсмены, в том числе с инвалидностью.

Градоначальник рассказал, что в состав комплекса вошли производственный корпус, картодром с двумя трассами и Академия картинга. На площади 450 квадратных метров был организован полный цикл конструирования и производства картов — от проектирования до серийной сборки. Собирать будут как карты с двигателями внутреннего сгорания, так и электрические, предназначенные и для любительского катания, и профессионального спорта.

Также будет налажен выпуск адаптивных машин для пилотов с инвалидностью. Кроме того, здесь будет выполняться доработка серийных картов под конкретные гонки и условия эксплуатации.

Собянин отметил, что планируется в будущем наладить выпуск электронных компонентов. Также в перспективе повышение уровня локализации производства до 95%, в том числе за счёт использования аккумуляторных батарей, которые производятся на территории Московского кластера электробатарей.

Мэр указал, что производителем было разработано инновационное программное обеспечение (ПО) для дистанционного управления картами. Оно позволяет при необходимости останавливать машину, получать данные хронометража и информацию о состоянии техники. За счёт этого повышается безопасность тренировок и гонок, и фиксируются данные, помогающие в дальнейшем совершенствовании моделей.

«Новый картинг-центр стал крупнейшим в столице. Общая длина трасс превышает 1,2 км... Ежедневно он сможет принимать больше двух тысяч посетителей. Уверен, площадка станет местом притяжения всех, кто увлечён техникой и автогонками», - написал глава столицы, добавив, что сейчас карты и запасные части компании-производителя используют свыше 20 картодромов по всей России.

Он также напомнил, что ОЭЗ «Технополис Москва» — это территория с особым юридическим статусом и с льготным режимом для инвесторов. За 10 лет она стала крупнейшей в России как по объёму инвестиций, так и по площадям работающих предприятий. В настоящее время в ОЭЗ локализовано больше 250 высокотехнологичных предприятий. На её территории работают фармацевтический кластеры, а также кластеры электромобилестроения, лифтостроения, фотоники и микроэлектроники.

