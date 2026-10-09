В столице запустили тематический поезд в честь ОЭЗ «Технополис Москва»
Тематический поезд «Москва-2020» запустили на Большой кольцевой лини (БКЛ) столичного метрополитена. Выход состава на линию приурочен к 20-летию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Состоящий из восьми брендированных вагонов поезд будет курсировать в течение полугода. Благодаря этому проекту пассажиры состава смогут узнать о разработках резидентов площадки.
«Сегодня на 10 площадках общей площадью свыше 430 гектаров локализовали производство более 250 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Чтобы рассказать о достижениях столичной промышленности, мы запускаем тематический поезд, который будет курсировать на БКЛ в течение шести месяцев», — отметил Максим Ликсутов.
Каждый вагон посвящен отдельной отрасли: микроэлектронике и фотонике, медицинской промышленности, станкостроению и др. Пассажирам расскажут про первый в мире космический зондовый микроскоп, «искусственную почку» и робота-пожарного. Кроме того, оформление поезда дополнено инфографикой с данными о столичной ОЭЗ, в частности, пассажирам расскажут о проектах «ТехноСтажировка», «ТехноКаникулы» и «ТехноКоманды».
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что октябрь традиционно посвящен промышленности города. В течение месяца пройдет более 25 событий, включая Международный форум особых экономических зон с гостями из стран БРИКС, ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества.
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