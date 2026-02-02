Собянин открыл новые путепроводы на пересечении Южной рокады и МСД

Градоначальник отметил, что это очень важный и нужный участок Южной рокады, дающий «прямой ход от Капотни до Рублевского шоссе».

По словам мэра, всего было построено 2,6 км дорог, в том числе 870-метровый основной ход магистрали с двумя путепроводами, а также съезд с МСД в сторону Пролетарского проспекта.

«Южная рокада стала четвертой новой трассой в средней части города наряду с Северо-Западной хордой и МСД (Северо-Восточной и Юго-Восточной хордами)... Работали над рокадой несколько лет, но вот сегодня финишная точка», — заключил он.

Ранее Собянин заявил, что более 5 километров дорог построят и реконструируют в Коммунарке и Южном Бутове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

