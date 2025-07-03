Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

По его словам, благодаря выполненным работам несколько десятков кафедр медвузов, которые ранее были разбросаны по всей больнице, обзавелись собственным домом со всеми условиями для обучения студентов и ординаторов, проведения научных исследований.

Градоначальник отметил, что в обновлённом здании есть 72 аудитории для профессоров и преподавателей, 10 конференц-залов, Также была создана роботическая школа, позволяющая специалистам обучиться работе с современными хирургическими роботами.

«С открытием научно-академического корпуса мы завершаем основные работы по модернизации ММНКЦ... крупнейшая больница Москвы вышла на новый уровень качества и комфорта медицинской помощи», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что клиники Москвы получили более 120 новых аппаратов для диагностики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».