Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

Научно-академический корпус №10 Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени С.П. Боткина открылся после реконструкции. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, благодаря выполненным работам несколько десятков кафедр медвузов, которые ранее были разбросаны по всей больнице, обзавелись собственным домом со всеми условиями для обучения студентов и ординаторов, проведения научных исследований.

Градоначальник отметил, что в обновлённом здании есть 72 аудитории для профессоров и преподавателей, 10 конференц-залов, Также была создана роботическая школа, позволяющая специалистам обучиться работе с современными хирургическими роботами.

«С открытием научно-академического корпуса мы завершаем основные работы по модернизации ММНКЦ... крупнейшая больница Москвы вышла на новый уровень качества и комфорта медицинской помощи», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что клиники Москвы получили более 120 новых аппаратов для диагностики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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