Сергей Собянин объявил об открытии обновленной поликлиники в Нагорном районе
Поликлиника в Нагорном районе Москвы открылась после комплексной реконструкции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Головное здание поликлиники № 2 на Фруктовой улице было полностью обновлено в соответствии с городским стандартом. Здесь модернизировали внутренние помещения, заменили инженерные системы, кроме того, учреждение оснастили современной техникой.
« Установлены КТ, МРТ, денситометр, эндоскопическое оборудование — можно пройти диагностику и лечение в одном здании», — подчеркнул Собянин.
Как отметил мэр, на территории поликлиники обустроили терренкур — дорожку для лечебной ходьбы, которая помогает в восстановлении при хронических заболеваниях, в том числе проблемах с сердцем, легкими и сахарном диабете.
Собянин указал, что теперь все поликлиники Нагорного района обновлены и удобны для посещения.
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