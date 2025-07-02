Сергей Собянин объявил об открытии обновленной поликлиники в Нагорном районе

Поликлиника в Нагорном районе Москвы открылась после комплексной реконструкции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Головное здание поликлиники № 2 на Фруктовой улице было полностью обновлено в соответствии с городским стандартом. Здесь модернизировали внутренние помещения, заменили инженерные системы, кроме того, учреждение оснастили современной техникой.

« Установлены КТ, МРТ, денситометр, эндоскопическое оборудование — можно пройти диагностику и лечение в одном здании», — подчеркнул Собянин.

Как отметил мэр, на территории поликлиники обустроили терренкур — дорожку для лечебной ходьбы, которая помогает в восстановлении при хронических заболеваниях, в том числе проблемах с сердцем, легкими и сахарном диабете.

Собянин указал, что теперь все поликлиники Нагорного района обновлены и удобны для посещения.

