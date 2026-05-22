Собянин открыл Ленинградский вокзал после реконструкции

По словам градоначальника, московская «Площадь трех вокзалов» является крупнейшим транспортным узлом России, через который проходят 350 тысяч пассажиров. Помимо трёх центральных вокзалов — Ленинградского, Ярославского и Казанского, здесь объединены две линии метро — Сокольническая и Кольцевая, а также две линии Московских центральных диаметров, наземный городской транспорт - электробусы, автобусы и трамваи. С учётом будущей стройки вокзала ВСМ Москва — Санкт-Петербург число пассажиров вырастет почти до 500 тысяч. Поэтому было принято решение о поэтапном обновлении.

Для старта реализации проекта выбрали Ленинградский вокзал, который, как отметил Собянин, физически и морально устарел. В итоге появился новый вокзал «с новыми сервисами, с новым уровнем комфорта для работников и, конечно, в первую очередь для пассажиров».

Ленинградский вокзал принимает и отправляет «Сапсаны», «Ласточки» и другие поезда дальнего следования и пригородного сообщения, которые связывают столицу с Санкт-Петербургом, Мурманском, Выборгом, Великим Новгородом, Тверью, Клином, Лихославлем и другими городами страны.

Белозеров, в свою очередь, заявил, что после реконструкции объем территории, который предоставляется пассажиру, увеличился в три раза. Количество сидячих мест стало больше увеличено в полтора раза. Одновременно получать услуги или размещаться могут более тысячи человек. Кроме того, на Ленинградском вокзале были внедрены самые новые цифровые наработки в сфере железнодорожного транспорта - это электронные информационные системы, благодаря которые пассажиры могут узнать не только, где стоит поезд и сколько времени осталось до отправления, но и о том, как работает метро и как можно воспользоваться городскими службами.

Отдельно генеральный директор «РЖД» отметил, что в процессе реконструкции были восстановлены первоначальные интерьеры Ленинградского вокзала, созданные архитектором Константином Тоном. К ним добавили более 800 квадратных метров новых и абсолютно уникальных, с изображениями Москвы и Санкт-Петербурга.

Собянин добавил, что следующий этап обновления «Площади трех вокзалов» — это реконструкция Ярославского вокзала, а также создание единой пересадки с одного вида транспорта на другой. По его словам, это важная задача, которая будет непременно реализована.

«Ну а сегодня, по сути дела, большой праздник для всех, кто пользуется железнодорожным транспортом. Спасибо за содействие, совместную работу, за наши проекты, которые мы с вами реализуем», — заключил мэр.

