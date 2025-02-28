Собянин открыл культурный центр «Москвич» после реконструкции
В Москве после комплексной реконструкции открылся культурный центр (КЦ) «Москвич» у станции метро «Текстильщики». Участие в церемонии принял мэр столицы Сергей Собянин.
В своём Telegram-канале градоначальник напомнил, что «Москвич» является главным культурным центром юго-востока столицы, он радует москвичей уже 50 лет.
Собянин рассказал, что в результате реконструции в два раза увеличилась пропускная способность КЦ, благодаря чему «в два раза больше людей могут посещать его и заниматься здесь». Были оборудованы четыре зала для мероприятий, несколько многофункциональных залов, фойе и гримëрки.
Также были отремонтированы кровля, фасады, инженерные коммуникации, окна и витражи. Установлено современное театральное и концертное оборудование.
«Думаю, здесь будет комфортно заниматься и детям, и взрослым... Рад, что нам удалось сохранить такое важное место, привести его в порядок и возобновить его работу», — написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что в число главных строек на 2025–2026 годы вошли северный участок Троицкой линии метро от «Новаторской» до «ЗИЛ» и новый многопрофильный комплекс детской больницы св. Владимира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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