Собянин открыл культурный центр «Москвич» после реконструкции

В своём Telegram-канале градоначальник напомнил, что «Москвич» является главным культурным центром юго-востока столицы, он радует москвичей уже 50 лет.

Собянин рассказал, что в результате реконструции в два раза увеличилась пропускная способность КЦ, благодаря чему «в два раза больше людей могут посещать его и заниматься здесь». Были оборудованы четыре зала для мероприятий, несколько многофункциональных залов, фойе и гримëрки.

Также были отремонтированы кровля, фасады, инженерные коммуникации, окна и витражи. Установлено современное театральное и концертное оборудование.

«Думаю, здесь будет комфортно заниматься и детям, и взрослым... Рад, что нам удалось сохранить такое важное место, привести его в порядок и возобновить его работу», — написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что в число главных строек на 2025–2026 годы вошли северный участок Троицкой линии метро от «Новаторской» до «ЗИЛ» и новый многопрофильный комплекс детской больницы св. Владимира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

