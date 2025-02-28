Собянин: Открывается еще пять поликлиник после реконструкции

Три поликлиники в столице начали принимать пациентов после реконструкции, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.



Речь идет о медучреждениях в Гольяново, Печатниках и Дмитровском районе Москвы. По словам градоначальника, еще две поликлиники начнут принимать пациентов с 3 марта. Это поликлиники в Зеленограде и в районе Митино.

Собянин отметил, что под реконструкцией поликлиник подразумевается не просто обновление зданий, а переоснащение и создание в них современной среды.



Градоначальник добавил, что программу модернизации городских поликлиник завершили уже в 285 зданиях.

