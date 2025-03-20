Собянин открыл исторический стадион «Локомотив» в Люблине после модернизации

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после модернизации исторический стадион «Локомотив» на улице Тихая в районе Люблино.

В 2022 году этот объект перешел в собственность города, ранее же на этой площадке базировался футбольный клуб железнодорожников. Комплексная модернизация стадиона была проведена впервые за 100 лет. В результате появился современный спортивно-досуговый комплекс площадью более 3-х гектаров.

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Стадион вмещает три футбольных поля с искусственным газоном, соответствующим стандартам РФС. Их можно использовать круглый год благодаря системе подогрева. Трибуны рассчитаны на 1,2 тыс. зрителей. По периметру игрового поля организованы беговые дорожки, рядом с ним – универсальная спортивная площадка с тренажерами и воркаут-комплексами.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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