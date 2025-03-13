Багреева: Владельцы 53 спортобъектов могут получить льготу по налогу на имущество

Еще 20 столичных спортивных объектов внесли в 2025 году в Реестр объектов спорта для предоставления льготы по налогу на имущество организаций. Таким образом, количество таких объектов в Москве выросло до 53. Об этом заявила заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



Внесенные в реестр объекты могут в 10 раз уменьшить налог на имущество. По словам Багреевой, льготу ввели в 2022 году, чтобы поддержать крупные спортивные объекты.



«Ранее в Реестр были включены многофункциональные спорткомплексы, которые помогают развивать спорт в столице и обеспечивают подготовку спортсменов по разным направлениям. В этом году список дополнен еще несколькими спорткомплексами, крупными футбольными стадионами, крупнейшим в Европе теннисным центром и другими объектами. Собственники всех включенных в Реестр объектов смогут ежегодно экономить на налоге на имущество более двух миллиардов рублей», — подчеркнула Мария Багреева.



Площадь включаемых в реестр объектов не должна быть меньше 8 000 квадратных метров, кроме того, такой объект должен быть внесен во Всероссийской реестр объектов спорта. Чтобы получить льготу, собственник должен отправить заявление в столичный Департамент экономической политики и развития.



Объект включат в реестр, если подтвердится соответствие всем критериям. Льготу применят со дня начала соблюдения требований, но не раньше, чем с 1 января 2022 года.

