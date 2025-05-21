Собянин открыл электродепо «Южное» Замоскворецкой линии метро
Новое электродепо «Южное» открылось на Замоскворецкой линии метро. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, новое электродепо «Южное» является самым крупным и современным в России, а ввод его в эксплуатацию стал финальным этапом формирования крупнейшего в стране и одного из самых больших в Европе комплексов по ремонту, обслуживанию и эксплуатации вагонов метро.
«Московское метро демонстрирует очень молодую, энергичную жизнь... развиваясь так, как не развивается, наверное, ни один метрополитен в мире», - указал Собянин.
Градоначальник добавил, что Замоскворецкая линия также пополнилась 10 новыми составами «Москва-2024».
Ранее Собянин поздравил работников московского метро с 90-летием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru