Собянин: Основные работы во флагманском центре больницы им. Пирогова завершены
Флагманский центр экстренной помощи городской клинической больницы №1 имени Пирогова примет первых пациентов до конца 2024 года. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что центр был создан путём реконструкции одного из корпусов больницы. Это семиэтажное здание, расположенное между лечебными корпусами 5 и 8, с которыми его свяжут отапливаемые надземные переходы.
Мощность флагманского центра составит 244 койки, в нём оборудованы 11 разнопрофильных операционных. Для оснащения было закуплено более 2,7 тысячи единиц медоборудования и мебели, в настоящее время выполняются пусконаладочные работы.
«Приняли решение о серьезной реконструкции... первый и главный проект – это реконструкция скоропомощного флагманского центра, где будет проходить 70% операций Первой градской, который... до конца года примет своих пациентов», – заключил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что в Москве завершается капитальный ремонт многопрофильного корпуса городской клинической больницы им. В.В. Вересаева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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