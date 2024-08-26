Собянин: Основные работы во флагманском центре больницы им. Пирогова завершены

Отмечается, что центр был создан путём реконструкции одного из корпусов больницы. Это семиэтажное здание, расположенное между лечебными корпусами 5 и 8, с которыми его свяжут отапливаемые надземные переходы.

Мощность флагманского центра составит 244 койки, в нём оборудованы 11 разнопрофильных операционных. Для оснащения было закуплено более 2,7 тысячи единиц медоборудования и мебели, в настоящее время выполняются пусконаладочные работы.

«Приняли решение о серьезной реконструкции... первый и главный проект – это реконструкция скоропомощного флагманского центра, где будет проходить 70% операций Первой градской, который... до конца года примет своих пациентов», – заключил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в Москве завершается капитальный ремонт многопрофильного корпуса городской клинической больницы им. В.В. Вересаева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

