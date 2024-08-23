Ракова: В Москве создали систему контроля качества глюкометров и тест-полосок

В столице создали уникальную независимую лабораторию, которая ведет контроль качества тест-полосок и глюкометров для диабетиков, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что с 2023 года москвичам с льготами стали доступны бесплатные глюкометры.

«Для контроля качества глюкометров и тест-полосок мы на базе столичного Департамента здравоохранения открыли уникальную независимую лабораторию. Это позволит централизовать процесс проверки, сделать его быстрее и надежнее», — сообщила она.

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Вице-мер подчеркнула, что льготники получают необходимые приборы только из прошедших успешные испытания партий.

Ракова рассказала, что раньше тестирование этих приборов осуществляли производителями в рамках внутреннего контроля качества в собственных лабораториях, а теперь в столице создали испытательную независимую лабораторию «Гормедтехники». Она аккредитована в национальной системе аккредитации для контроля качества поставляемых систем мониторинга глюкозы в крови. Федеральная служба по аккредитации подтвердила право лаборатории на проведение испытаний.

Москвичей с диабетом обеспечивают всеми нужными медицинскими материалами. Также они могут бесплатно получить тест-полоски, а к ним современные глюкометры с возможностью подключения к ЕМИАС. Так, с начала 2024 года диабетикам выдано 51 миллион тест-полосок и более 60 тысяч новых глюкометров.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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