Собянин: Основные работы по созданию «ВДНХ Экспо» завершатся до конца года

По его словам, новый центр объединит концертно-конгрессный павильон №70 «Монреальский», реконструированный выставочный павильон №75, а также новый монументальный выставочный павильон №69. Частью нового комплекса станет также уже работающий павильон №20, который был возведён с применением технологий для широкопролётных зданий, а для остекления фасадов изготовили самые большие в России витражные стеклопакеты.

Градоначальник отметил, что основные работы по созданию «ВДНХ Экспо» завершатся до конца текущего года. Новый конгрессно-выставочный центр станет самым современным высокотехнологичным экспоцентром России.

Мэр указал, что также на ВДНХ открылись сразу две площадки Биокластера. Это проект Биологического музея им. К.А. Тимирязева о науке и жизни, а именно павильон №17 «Лесная промышленность», где размещена мета-экспозиция «Мир динозавров» с элементами погружения, и павильон №29 «Цветоводство и озеленение» с экспозицией «Флоратопия», который является уникальным для Москвы музеем ботаники, в котором традиции сочетаются с новейшими технологиями и интерактивными элементами.

Собянин сообщил, что после комплексной реставрации возобновило работу историческое кафе «Лето» (строение №518, бывшая «Чайная»), где ещё с довоенных времён располагались заведения общественного питания и рекреационные объекты. В настоящее время здесь находится чайная, в которой москвичи и гости столицы могут попробовать фирменный чай «Москва», а также свежую выпечку от столичного проекта «Московское чаепитие».

Кроме того, в павильоне №8 «Юные натуралисты» работает музей «Фабрика шоколадных открытий», а в павильоне №1 «Центральный» открылась выставка «Искусство сцены. Академическая живопись». Экспозиция собрала шедевры из 32 музеев 12 российских городов. Зрителям представлены порядка 200 экспонатов, в том числе предметы живописи и графики, скульптура, сценические костюмы.

Глава Москвы подчеркнул, что ежегодно ВДНХ принимает свыше 30 миллионов гостей из всех регионов России. При этом на Главной выставке страны открываются новые образовательные, выставочные и гастрономические пространства, а работа по развитию территории идёт непрерывно.

«Москва предоставляет свои выставочные пространства для региональных, федеральных и международных проектов. Создаём лучшие возможности для прямого взаимодействия музеев с гостями», - написал Собянин.

