Собянин: Продолжим благоустраивать улицы и общественные пространства Москвы
Москва формирует качественную городскую среду для жизни, бизнеса и увеличения туристических потоков, в следующие три года на эти цели будет направлено свыше 650 млрд рублей из бюджета. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».
Как уточнил градоначальник, всего власти планируют выделить 651 млрд рублей, 208,7 млрд из них - в 2027 году.
«Продолжим комплексное благоустройство улиц, приведение в порядок значимых общественных пространств и вылетных магистралей, модернизацию сети городского освещения», — заявил Собянин.
Мэр обратил внимание на современные общественные пространства, зеленые зоны и обновленные набережные, уютные дворы и безопасные улицы в Москве, которые обеспечивают повседневный комфорт для 13 млн горожан. В соответствии со стратегией развития в городе создают современные районы с качественной инфраструктурой и всем необходимым для комфортной жизни горожан.
В 2027–2029 годы в столице продолжат реализацию крупнейшего проекта по комплексному благоустройству улиц. Он поспособствует повышению безопасности и комфорта для пешеходов и водителей. Как ожидается, работы пройдут не только в старых границах Москвы, но и на улицах в новых отдаленных районах.
В ближайшие три года запланированы работы на значимых столичных общественных пространствах и вылетных магистралях. В городе продолжат модернизацию сети освещения и переход на энергоэффективные светодиодные светильники. Как и в предыдущие годы, большое внимание уделят озеленению Москвы, обновлению зеленого фонда и благоустройству водных объектов. Такие меры позволят улучшить экологию и создать в разных районах новые места отдыха у воды.
Также в проекте бюджета столицы особое внимание уделяют созданию инклюзивной городской среды. Будет продолжена системная работа по обеспечению беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и маломобильных горожан к объектам инфраструктуры во дворах, городских пространствах, на дорогах.
Кроме того, Собянин указал, что на 2027–2029 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на инженерно-коммунальную инфраструктуру Москвы. Благодаря этой сложной системе сооружений миллионы людей комфортным и безопасным способом получают жизненно важные ресурсы - электроэнергию, тепло, воду и газ. Бюджетные ассигнования позволят обеспечить развитие городских инженерных коммуникаций для районов комплексной жилой застройки и в ТиНАО; строительство кабельных и коммуникационных коллекторов для обеспечения сохранности инженерных сетей от внешних воздействий и поддержания эстетики городской среды благодаря скрытию коммуникаций под землей; реконструкцию объектов газо- и водоснабжения, очистных сооружений, канализационных сетей для надежного безаварийного функционирования столицы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Казахстан ждет ответа России по возобновлению поставок по «Дружбе»
- В Донецке при атаке ВСУ повреждены храм и жилые дома
- Отказ в визах и бойкот: РФ не пускают на ЧМ по хоккею
- Рябков: Курс РФ не зависит от политических колебаний в других странах
- Умер заслуженный артист России Владимир Григорьев
- В Рязани один человек пострадал при атаке БПЛА
- Бывшего президента Южной Кореи приговорили к условному сроку
- Глава МИД Венгрии заявила, что страна откажется от российских энергоносителей
- Над регионами России уничтожили 709 украинских беспилотников
- На удивление Трампу: Демократы лидируют на выборах в Конгресс США