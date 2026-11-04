Собянин: Продолжим благоустраивать улицы и общественные пространства Москвы

Москва формирует качественную городскую среду для жизни, бизнеса и увеличения туристических потоков, в следующие три года на эти цели будет направлено свыше 650 млрд рублей из бюджета. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».

Как уточнил градоначальник, всего власти планируют выделить 651 млрд рублей, 208,7 млрд из них - в 2027 году.

«Продолжим комплексное благоустройство улиц, приведение в порядок значимых общественных пространств и вылетных магистралей, модернизацию сети городского освещения», — заявил Собянин.

Мэр обратил внимание на современные общественные пространства, зеленые зоны и обновленные набережные, уютные дворы и безопасные улицы в Москве, которые обеспечивают повседневный комфорт для 13 млн горожан. В соответствии со стратегией развития в городе создают современные районы с качественной инфраструктурой и всем необходимым для комфортной жизни горожан.

В 2027–2029 годы в столице продолжат реализацию крупнейшего проекта по комплексному благоустройству улиц. Он поспособствует повышению безопасности и комфорта для пешеходов и водителей. Как ожидается, работы пройдут не только в старых границах Москвы, но и на улицах в новых отдаленных районах.

В ближайшие три года запланированы работы на значимых столичных общественных пространствах и вылетных магистралях. В городе продолжат модернизацию сети освещения и переход на энергоэффективные светодиодные светильники. Как и в предыдущие годы, большое внимание уделят озеленению Москвы, обновлению зеленого фонда и благоустройству водных объектов. Такие меры позволят улучшить экологию и создать в разных районах новые места отдыха у воды.

Также в проекте бюджета столицы особое внимание уделяют созданию инклюзивной городской среды. Будет продолжена системная работа по обеспечению беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и маломобильных горожан к объектам инфраструктуры во дворах, городских пространствах, на дорогах.

Кроме того, Собянин указал, что на 2027–2029 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на инженерно-коммунальную инфраструктуру Москвы. Благодаря этой сложной системе сооружений миллионы людей комфортным и безопасным способом получают жизненно важные ресурсы - электроэнергию, тепло, воду и газ. Бюджетные ассигнования позволят обеспечить развитие городских инженерных коммуникаций для районов комплексной жилой застройки и в ТиНАО; строительство кабельных и коммуникационных коллекторов для обеспечения сохранности инженерных сетей от внешних воздействий и поддержания эстетики городской среды благодаря скрытию коммуникаций под землей; реконструкцию объектов газо- и водоснабжения, очистных сооружений, канализационных сетей для надежного безаварийного функционирования столицы.

