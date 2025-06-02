Собянин осмотрел строящуюся станцию метро «Народное Ополчение»

Он отметил, что данная станция входит в первый участок Рублёво-Архангельской линии, который должен быть запущен в конце 2026 года.

«Первый пусковой комплекс Рублево-Архангельской линии метро построен уже на 50%. Проложены практически все тоннели, строятся станции», - указал мэр.

Градоначальник добавил, что новую станцию «Народное Ополчение» ждут более 180 тысяч жителей Хорошёво-Мнёвников.

Ранее Собянин заявил, что более 90 станций метро будет оснащено цифровой навигацией до 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».