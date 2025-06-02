Собянин осмотрел строящуюся станцию метро «Народное Ополчение»
Станция «Народное Ополчение» Рублёво-Архангельской линии метро готова более чем на 60%. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что данная станция входит в первый участок Рублёво-Архангельской линии, который должен быть запущен в конце 2026 года.
«Первый пусковой комплекс Рублево-Архангельской линии метро построен уже на 50%. Проложены практически все тоннели, строятся станции», - указал мэр.
Градоначальник добавил, что новую станцию «Народное Ополчение» ждут более 180 тысяч жителей Хорошёво-Мнёвников.
Ранее Собянин заявил, что более 90 станций метро будет оснащено цифровой навигацией до 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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