Мощности электродепо «Ильинское» разместятся всего в 10 зданиях

Общая площадь 10 основных строений электродепо «Ильинское» составит почти 70 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Проектирование “Ильинского” для обслуживания поездов Рублево- Архангельской линии метро ведется по концепции типового электродепо, основная цель которой – максимально эффективно использовать земельный участок, отводимый для строительства. Так, предприятие будет состоять всего из 10 сооружений площадью около 70 тысяч квадратных метров, а не из 30–45 объектов, как сейчас. Подобное совмещение зданий в единый комплекс с разделением их по функциональному назначению оптимизирует как затраты на производство работ, так и сроки строительства», – рассказал Максим Гаман.

Типовая концепция электродепо, рассчитанного на ночной отстой 25 и обслуживание не менее 30 составов в сутки, была разработана проектным институтом холдинга «Мосинжпроект».

Производственные мощности «Ильинского», включающие тягово-понизительную подстанцию, компрессорную, парковый околоток и стрелочный пост, войдут в состав инженерно-технического корпуса. А единый производственно-административный корпус объединит в себе такие инфраструктурные объекты, как отстойно-ремонтный и административно-бытовой корпуса, мотодепо и гараж.

Электродепо «Ильинское» проектируется на северо-западе Московской области, на территории городского округа Красногорск. Оно предназначено для обслуживания современного подвижного состава строящейся Рублево-Архангельской линии метро, строительство которой ускоряется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. 17-й радиус свяжет деловой центр «Москва-Сити» и микрорайон Рублево-Архангельское.

Ранее Сергей Собянин открыл электродепо «Южное» Замоскворецкой линии метро – его ввод в эксплуатацию стал финальным этапом формирования крупнейшего в России и одного из самых больших в Европе комплексов по ремонту, обслуживанию и эксплуатации вагонов метро. Также мэр Москвы сообщил, что к 2030 году в столице планируется открыть три электродепо: «Троицкое» для Троицкой линии, «Ильинское» для Рублево-Архангельской и «Бирюлевское» для Бирюлевской.

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