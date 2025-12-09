Собянин: Оплата проезда по биометрии заработала на всех турникетах метро и МЦК
Сервис оплаты проезда по биометрии заработал на всех турникетах Московского метро и Московского центрального кольца, кроме того, он доступен в аэроэкспрессах, на причалах регулярного речного электротранспорта, ряде станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
До конца 2026 года сервис планируют запустить на всех станциях МЦД.
«Столица — мировой лидер по количеству видов транспорта, где работает биометрическая оплата проезда», — указал Собянин.
Сервиса оплаты по биометрии обладает множеством преимуществ, так, не нужны карты, телефоны или наличные — достаточно взгляда в камеру. Горожане могут подключиться к сервису в приложении «Метро Москвы».
Эта система максимально безопасна, защищена от внешнего вмешательства, данные надежно зашифрованы. Сервис - полностью российская разработка, которая принадлежит правительству столицы. С момента появления в октябре 2021 года к системе подключились почти 700 тысяч пользователей.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru