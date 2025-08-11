Собянин: Окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

Основной этап благоустройства набережной завершился в районе Покровское-Стрешнево в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Теперь протяженность общедоступной территории достигла 1,5 километра. Она находится рядом с новым жилым комплексом на месте бывшего Тушинского аэродрома, в 15 минутах от станции метро “Спартак”», — написал градоначальник.

Мэр обратил внимание на уникальное расположение набережной: вокруг реки сохранены природные ландшафты, а рядом расположены лесопарки и зеленые зоны. На этой территории оборудовали места отдыха, с которых открывается вид на Москву-реку, детские и спортивные площадки, сеть дорожно-тропиночных маршрутов. Кроме того, в планах властей укрепление берега.

С 2011 года в Москве преобразили свыше 90 километров набережных.

